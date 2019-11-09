أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​منصور بطيش​، في تصريح له بعد الاجتماع المالي في بعبدا، أن الاعتمادات مؤمنة للادوية و​المحروقات​ و​الطحين​، لافتاً إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد هذا الأمر في الجلسة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد من بعبدا: الاعتمادات مؤمنة للادوية والمحروقات والطحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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