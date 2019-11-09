أبلغت إدارة ​جامعة القديس يوسف​ USJ طلابها وطالباتها أن في إمكانهم دفع أقساطهم الجامعية لكل مراحل التعليم الجامعي ب​الليرة اللبنانية​ بحسب سعر صرف ​الدولار​ 1517 ليرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة اليسوعية ابلغت طلابها بامكانية دفع الاقساط بالليرة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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