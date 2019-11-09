موجز السياسة.. لماذا يفر شباب الإخوان من تركيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: 16 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية فى 3 أشهر كاتب سعودى مهاجما قنوات الإخوان: تحاول خلط الأوراق من أجل الوصول للحكم عماد أبو هاشم يشن هجوما على الإخوان: عبدة الدولار وأعداء الأديان Advertisements النائب مصطفى سالم: 5 ملايين جنيه لتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بطهطا حالات انتحار وهروب جماعى.. لماذا يفر شباب الإخوان من تركيا؟.. فيديو التحالف الدولى وماعت يدشنان برنامجا لآلية الاستعراض الدورى الشامل بجنيف برلمانى يطالب بوضع استراتيجية لإعداد الأئمة لتجديد الخطاب الدينى الوفد: طلب البنك الأوروبى التعرف على تجربة مصر السياحية دليل على نجاحها "ادعم نقابتك" تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المحامين المتمرنين

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