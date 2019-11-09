16 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية فى 3 أشهر

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وحققت مصلحة الضرائب المصرية زيادة قدرها مليارا و315 مليونا و100 ألف جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق، فيما بلغت جملة الحصيلة المتوقعة خلال الربع الأول من العام الجارى 11 مليارا و953 مليون و500 ألف جنيه، ما يعنى أن مصلحة الضرائب تمكنت من تحصيل 134% من الحصيلة المستهدفة.
وكشف بيان حصيلة الضرائب على الدخل وضرائب القيمة المُضافة، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، عن الفترة (يوليو/سبتمبر 2019)، عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة مُقارنة بالربع الأول من العام المالى الماضى 2018/2019 بقيمة 387 مليون جنيه.
كما كشف البيان عن ارتفاع حصيلة ضرائب القيمة المُضافة المُحققة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عن الربط الذى كان مُقررا بموازنة العام المالى، حيث بلغت تلك الزيادة 294.5 مليون جنيه بنسبة 100.4%.
فيما بلغت إجمالى حصيلة ضرائب القيمة المُضافة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 66 مليارا و473.4 مليون جنيه، مُقابل 66 مليارا و178.9 مليون جنيه حصيلة مُستهدفة، بزيادة قدرها 294.5 مليون جنيه، ما يعنى أن الحكومة حققت 100.4% من الحصيلة المُستهدفة.
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