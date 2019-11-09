شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى مهاجما قنوات الإخوان: تحاول خلط الأوراق من أجل الوصول للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فهد ديباجى، الكاتب السعودى، هجوما عنيفا على قنوات الإخوان، مشيرا إلى أنها تحاول تخلط الأوراق من أجل الوصول للحكم.

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وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تركيز قنوات قطر والإخوان على مظاهرات الجزائر أكثر من مظاهرات العراق ولبنان، هو لخلط الأوراق فى هذا البلد من أجل وصول الإخوان لسدة الحكم والسلطة.

وتابع فهد ديباجى:"صناعة وطن قوى يتطلب حس وطنى وأمنى عالى من الجميع، ومحاربة الفاسدين والخونة والتخلص من أصحاب الفكر المرجف والغوغائى والمسيء والمُثبط فى الداخل قبل مواجهة أى عدو خارجى، وهذا ما تعمل عليه قيادتنا حفظها الله بكل اقتدار".