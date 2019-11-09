مقتل 4 متظاهرين وجرح 105 آخرين في بغداد

قتل 4 متظاهرين ، وأصيب 105 آخرون نتيجة صدامات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية التي حاولت تفريقهم، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم .
وأشارت القناة إلى أن "المتظاهرين سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة صدامات اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرينبين جسري السنك والجمهورية".
وأضاف، أن "الصدامات تدور في المنطقة الرابطة بين جسري الجمهورية والسنك القريبين من ساحتي التحرير والخلاني، وأن هناك عمليات كر وفر تحدث في أغلب الأوقات بينالطرفين".
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن الاستعداد لإطلاق مبادرة وطنية تشارك فيها الرئاسات الثلاث وعدد من المسؤولين ورجال الدين والطيف الاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل وتلبية الطلبات المشروعة للمتظاهرين.
وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، تطالب بتوفير فرص عمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
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