الجيش السوري يستعيد قرية أم شعيفة من القوات التركية

استعادت وحدات من الجيش السوري استعادت قرية أم شعيفة من القوات التركية والفصائل الموالية لها، وتلاحق فلولهم باتجاه قرية المحمودية بريف رأس العين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" .

وكانت حدة الاشتباكات تصاعدت بين وحدات الجيش السوري والقوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة الشمالي، ما ينذر بتدهور خطير قرب الحدود السورية التركية.

إلى ذلك أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مراسلها في الحسكة، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت سلسلة من الهجمات على قريتي أم الكيف التابعة لناحية تل تمر، ودلدارة بمحيط ناحية أبو راسين تخللتها رمايات بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة.

وأضافت أن الأمور تطورت وتحولت إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن

مقتل أكثر من 12 مسلحا من الفصائل الموالية لتركيا، فيما أصيب 8 عناصر من الجيش السوري.

وأكدت "سبوتنيك" إصابة قائد عمليات الجيش السوري في محافظة الحسكة اللواء أحمد شريف أحمد، والعقيد منيف منصور، إضافة لعنصرين في الجيش السوري بجروح متفاوتة مع كادر قناة الإخبارية السورية" الحكومية نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها الفصائل الموالية للجيش التركي على محيط قريتي أمش عفة وقبور الفراجنة شمالي بلدة تل تمر بنحو 10 كيلومتر.