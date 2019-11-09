25 ألف انتهاك حوثي للمدنيين بصنعاء

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء، منذ مطلع العام 2017، حسبما كشف تقرير حقوقي رسمي اليوم السبت .

جاء ذلك في تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، بعنوان "تحت خط القهر"، وتم إشهاره اليوم في محافظة مأرب، ووثق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في أمانة العاصمة.

وأوضح مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري،وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن إجمالي الانتهاكات بلغت 25 ألفا و714 حالة تصدر العام الجاري نسبتها الأعلى بما تجاوز 45 %.

وأشار إلى أن أخطر الجرائم المرتكبة تمثلت بحالات القتل بإطلاق النار المباشر والقتل تحت التعذيب، حيث وصلت إلى 274 حالة.

ولفت الزبيري إلى أن حالات الإصابات جراء التعذيب وصلت إلى

105 حالات، منها 9 حالات شلل كلي، و5 حالات شلل جزئي، كما تسبب التعذيب الوحشي بفقدان الذاكرة في 7 حالات رصدها هذا التقرير.وقال وزير الدولة أمين العاصمة عبد الغني جميل "إن انتهاكات الميليشيات الحوثية تتزايد يوما بعد يوم وعاما بعد عام"، مستغربا صمت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والذي كان سببا في استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها بحق أبناء أمانة العاصمة والوطن بشكل عام.ودعا جميل الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على المليشيات لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين.