ترامب يهنئ ألمانيا بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، رسالة بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، مهنئاً المواطنين الألمان على الشوط الكبير الذي حققوه في إعادة توحيد بلادهم وإعادة بناء ألمانيا الشرقية سابقاً.
وقال ترامب في رسالته: "عيون العالم راقبت جيلاً من الألمان الشرقيين وهو يستعيد حريته التي وهبها الله له مع كل ضربة متتالية لمطارقه".
وأضاف ترامب قائلاً إن الدعاية الألمانية الشرقية على مدى عقود "روجت لوجود جنة عمالية مزدهرة على جانبهم من الجدار. ومع ذلك، فإن الشقق السكنية المتهالكة ومتاجر البقالة الخاوية تروي قصة مختلفة".
وتابع ترامب قائلاً إن القصة توضح أن الناس العاديين في ألمانيا الشرقية خاطروا بحياتهم من أجل الحرية"، وبذلك كانوا هم العامل الحافز الذي أزال الستار الحديدي الذي سقط قبل 30 عاماً في جميع أنحاء أوروبا".
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وقال ترامب "فليكن مصير حائط برلين بمثابة درس للأنظمة والحكام القمعيين في كل مكان: لا يمكن لأي ستار حديدي أن يقوض الإرادة الحديدية لشعب مصمم على أن يكون حراً".
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