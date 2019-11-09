مقتل 4 أشخاص بسبب إعصار "ناكري" في الفلبين

ذكرت الوكالة الوطنية للإغاثة من الكوارث، اليوم السبت، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب فيضانات وانهيارات أرضية، ناجمة عن إعصار "ناكري" بشمال الفلبين.

ونزح أكثر من 21 ألف شخص بسبب العاصفة، التي حافظت على قوتها، فيما كانت تنطلق إلى خارج الفلبين.

وأضافت الوكالة أن إقليم "كاجايان" كان الأكثر تضرراً، حيث توفي معظم الضحايا.

وأضافت الوكالة أنه تم إغلاق 26 طريقاً وخمسة جسور في المناطق المتضررة أمام حركة المرور بسبب الفيضانات أو الانهيارات الأرضية.

وفي إقليم "ميندورو اكسيدنتال"، جنوب مانيلا، دُمر 26 منزلاً و58 قارباً بسبب أمواج عالية وصلت إلى ارتفاع خمسة أمتار ضربت بلدة بالوان الساحلية، حسب البرت ديمانو، مسؤول مواجهة الكوارث بالمنطقة.

Advertisements

وقال "لم يصب أو يتوفى أحد بسبب الأمواج التي ضربت المنطقة من ليلة الأربعاء حتى صباح أمس الجمعة.

لقد قمنا بإجلاء 600 شخص ويقيمون في مدارس وبيوت الريفية".

اقرأ أيضاً... قتلى وآلاف المتضررين في تايوان والفلبين إثر العاصفة "بايلو"

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن إعصار "ناكري" كان مصحوباً برياح سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة وزوابع سرعتها 150 كيلومترا في الساعة، بينما كان يتحرك خارج الفلبين اليوم السبت.