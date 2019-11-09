كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان لـ "قسد" يكشف انتهاكات تركيا رغم الهدنة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيان لقوات سوريا الديمقراطية، عن انتهاكات ارتكبتها تركيا والفصائل الموالية لها بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وبحسب ما ذكرته قناة "مداد نيوز"، أن قوات سوريا الديمقراطية كشفت عن احتلال تركيا لنحو 1100 كيلو متر مربع تشمل 56 قرية سورية عبر تنفيذ 108 هجمة برية خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها وقصف 82 موقعا سوريا باستخدام الطائرات المسيرة وأكثر من 110 موقع آخر باستخدام المدفعية الثقيلة وتسببت في قتل وجرح أكثر من 600 سوري ونزوح نحو 30 ألف مدني.

ولم تلتزم الدولة التركية وجيشها والفصائل الموالية لها بعملية وقف إطلاق النار التي تمت باتفاق بين أميركا والتشاور مع قوات سوريا الديمقراطية رغم التزام "قسد" بالهدنة المعلنة.