مصارف لبنان: أموال المودعين محفوظة ولا داعي للقلق

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وأوضحت المصادر أن الإجراءات اتخذت بناء على تعليمات من مصرف لبنان المركزي، وليست تعميماً يتطلب تعديلاً في القانون، في إشارة إلى قانون النقد والتسليف. وعكست الإجراءات موجة ارتباك في المصارف، وتوتراً لدى اللبنانيين، مع ازدياد الوضع تعقيداً مع بدء المصارف في تقييد حركة التحويلات الخارجية، وأهمها إقفال اعتمادات المستوردين، وهو ما ينذر بأزمة فقدان الأسواق اللبنانية للبضائع والسلع الأساسية في الفترة المقبلة.

دعت أمانة سر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الى اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد، الاثنين القادم في 11 تشرين الثاني 2019 للتشاور في موضوع التعديات على الزملاء في المصارف. وأمل رئيس الاتحاد من جميع الزملاء تلبية الدعوة وحضور الاجتماع. Advertisements واعتبر رئيس الاتحاد أن ما حصل في نهاية الاسبوع الماضي في العديد من فروع المصارف كالتعدي على الزملاء بالإهانات والشتائم وحتى الضرب في بعض الأحيان تحتاج إلى قرار يتّخذه مجلس الاتحاد حفاظاً على سلامة الزملاء المصرفيين. تجدر الاشارة إلى أنّ في نهاية الاجتماع سيصدر بيان يوزّع على وسائل الاعلام ويعمّم على كلّ الزملاء كما سيتم إبلاغ رئيس جمعية المصارف بقرار مجلس الاتحاد. وكان صدر بيان عن نقابة موظفي المصارف في الشمال تدعو فيه رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إلى اتخاذ قرارا بالإقفال العام والمفتوح في القطاع المصرفي.

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