كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يكشف عن 25 ألف انتهاك حوثي للمدنيين بالعاصمة اليمنية منذ 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح تقرير حقوقي رسمي، مساء اليوم السبت، أن ميليشيات الحوثية الانقلابية ارتكبت أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء، منذ مطلع العام 2017.

وجاء ذلك في تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، تحت عنوان "تحت خط القهر"، وتم إشهاره اليوم بمحافظة مأرب، ووثق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، بحق المواطنين في أمانة العاصمة.

وكان فهمي الزبيري، مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة اليمنية، قد استعرض تقرير انتهاكات الميليشيات في حق أبناء العاصمة منذ بداية عام 2017، والتي توزعت بين حالات قتل وإصابات وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.

وقال مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة اليمنية، إن إجمالي الانتهاكات بلغت 25 ألفا و714 حالة تصدر العام الجاري نسبتها الأعلى بما تجاوز 45 بالمئة.

وأشار الزبيري، إلى أن أخطر الجرائم المرتكبة تمثلت بحالات القتل بإطلاق النار المباشر والقتل تحت التعذيب، حيث وصلت إلى 274 حالة.

كما لفت إلى أن حالات الإصابات جراء التعذيب وصلت إلى 105 حالات، منها 9 حالات شلل كلي، و5 حالات شلل جزئي، كما تسبب التعذيب الوحشي بفقدان الذاكرة في 7 حالات رصدها هذا التقرير.

وقال وزير الدولة أمين العاصمة عبدالغني جميل، خلال حفل الإشهار "إن انتهاكات الميليشيات الحوثية تتزايد يوما بعد يوم وعاما بعد عام"، مستغربا صمت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والذي كان سببا في استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها بحق أبناء أمانة العاصمة والوطن بشكل عام.

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ودعا جميل الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الميليشيات لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين.