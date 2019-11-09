كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سانا": الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية من القوات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم السبت، أن وحدات الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على قرية "أم شعيفة" من القوات العسكرية التركية والفصائل الموالية لها في شمالي سوريا.

وأوضحت "سانا": أن "الجيش السوري تحرر قرية أم شعيفة من قوات الاحتلال التركي، ومرتزقتها وتلاحق فلولهم باتجاه قرية المحمودية في ريف رأس العين".

وكانت حدة الاشتباكات تصاعدت بين وحدات الجيش السوري والقوات التركية والفصائل التركمانية الموالية لها في ريف الحسكة الشمالي، بما ينذر بتدهور خطير قرب الحدود السورية التركية.

هذا ونفذت القوات التركية والفصائل "التركمانية" الموالية لها، سلسلة من الهجمات على قريتي "أم الكيف" التابعة لناحية تل تمر، و"دلدارة" بمحيط ناحية أبو راسين تخللها رمايات بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة.

وبدأت قوات الجيش السوري بالرد على مصادر الإطلاق لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل أكثر من 12مسلحا من الفصائل "التركمانية" الموالية لتركيا، فيما أصيب 8 عناصر من الجيش السوري.

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هذا واصيب قائد عمليات الجيش العربي السوري في محافظة الحسكة اللواء أحمد شريف أحمد والعقيد منيف منصور، إضافة لعنصرين في الجيش السوري بجروح متفاوتة مع كادر قناة "الفضائية السورية" الحكومية، نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها الفصائل "التركمانية" التابعة للجيش التركي على محيط قريتي "أمش عفة" و"قبور الفراجنة" شمالي بلدة تل تمر بنحو 10 كيلومتر.