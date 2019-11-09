كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة العشرات من كبار السن والأطفال بحالات اختناق في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، عن إصابة العشرات من كبار السن والأطفال بحالات اختناق في منطقة الباب الشرقي في بغداد، بسبب تسرب الغاز المسيل للدموع إلى منازلهم.

هذا وكانت القوى السياسية الرئيسية في العراق، قد اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام"، حسبما أكدا مصدران سياسيان عراقيان لوكالة "فرانس برس" الأخبارية.

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