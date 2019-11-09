كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عون" يترأس الاجتماع المالي في حضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السيت، الاجتماع المالي بحضور عدد من الوزراء في حكومة تصريف وحاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء جمعية المصارف.

وكان الرئيس اللبناني، قد دعا مساء أمس، لاجتماع يضم حاكم المصرف رياض سلامة وأعضاء جمعية المصارف.