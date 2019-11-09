أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 9/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || روسيا: الحكم على خلية داعشية بالسجن 15 عام

حكمت محكمة موسكو العسكرية على أعضاء من خلية داعش بالسجن لتخطيطهم لهجمات إرهابية في المدن الروسية. Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || البنك الدولي يوافق علي قرض بقيمة 300 مليون دولار

أعلن البنك الدولي في بيان، اليوم السبت، أنه وافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم تقوية البلديات المغربية، وهو هدف يعد جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة لتحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو وخلق فرص العمل. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الحرس الثوري الإيراني يرد على قرار أمريكا الأخير

أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بيانًا للرد على قرار أمريكا الأخير بفرض عقوبات جديدة على 9 أفراد إيرانيين بينهم نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

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