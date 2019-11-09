أول لاعب يتعرض للطرد بعد الاستعانة بتقنية “الڨار”.. لاعب الدفاع يدخل التاريخ

دخل مصطفى شيشان لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، التاريخ اليوم السبت، على هامش لقاء فريقه أمام الاتحاد البيضاوي، برسم نصف نهائي كأس العرش. وباش شيشان أول لاعب مغربي يتعرض للطرد بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد “الڨار”، في أولى تجاربها بالمنافسات الوطنية. وتلقى لاعب الفريق الدكالي البطاقة الحمراء في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما استعان سمير الكزاز حكم المواجهة بتقنية “الڨار”. وتقام المباراة على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة، حيث انتهى وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف، علما أن المواجهة الثانية عن المربع الذهبي ستجرى غدا الأحد بالملعب الكبير بمراكش، وتجمع بين حسنية أگادير والمغرب التطواني، على أن يحتضن الملعب الشرفي بوجدة المباراة النهائية، في 18 من الشهر الجاري.

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