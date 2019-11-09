7585 سجينا يحفظون القرآن وثلث المؤسسات السجنية تتوفر على مساجد

في إطار الدعم التربوي والروحي لسجناء المغرب، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون، عن حصيلة المنجزات والإجراءات المتخذة خلال سنة 2019، وقالت إن 25 مؤسسة سجنية من أصل 77 تتوفر على مساجد.

وأوضحت المندوبية في تقرير أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن 49 مؤسسة سجنية تتوفر على برامج لتحفيظ القرآن الكريم، كما بلغ عدد النزلاء المستفيدون من حفظ القرآن الكريم، ما مجموعه 7585 سجينا.

وتشير المعطيات أيضا، إلى أن 53 ألفا و660 سجينا استفادوا من دروس الوعظ والإرشاد، خلال النصف الأول من السنة، وبلغت عدد الزيارات التي قام بها أطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية، الذين يلجون المؤسسات السجنية، قصد تحفيظ القرآن الكريم لفائدة السجناء، ما مجموعه 220 إطارا.

وينتظر أن توسع المندوبية دائرة الشركاء المساهمين في برنامج المحاضرات العلمية بالسجون، بالنظر إلى أهمية وتنوع مراميه التأهيلية، وخاصة في المجال الديني.

والتزمت الوزارة برفع عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على برنامج حفظ القرآن الكريم، وذلك خلال سنة 2020، كما ستعمل على إرساء تصور موحد بجميع المؤسسات السجنية، بخصوص دروس الوعظ والإرشاد.