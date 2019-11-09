شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المئات يتظاهرون في تعز للمطالبة بإقالة المتورطين بقضايا فساد والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 تظاهر المئات من المواطنين، اليوم السبت، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن للمطالبة بإقالة ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا فساد ونهب العام.

Advertisements ووفق شهود عيان، رفع المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة شعارات ولافتات تطالب الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في المؤسسات المدنية والعسكرية وإلغاء المحاصصة الحزبية. كما جدد المتظاهرون مطالبتهم باستكمال تحرير المحافظة من جماعة الحوثي بأسرع وقت والتخفيف من معاناة أبناء المحافظة جراء الحصار.

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