شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يدعو بريطانيا للضغط على الاحتلال لإجراء انتخابات في القدس والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 صائب عريقات طالب "صائب عريقات" أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بريطانيا بالتدخل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس.

Advertisements وقال عريقات، إنه طلب من القنصل العام البريطاني "فيليب هوب" تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام "إسرائيل" بالسماح بتنظيم الانتخابات في القدس. وقال عريقات: "التصويت والترشيح والحملات الانتخابية ستتم بمراقبة وإشراف دوليين"، مؤكدا أن الانتخابات العامة في فلسطين استحقاق. وأضاف، أن "العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع مصلحة وطنية عليا، وهي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة".

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