حزب الله اللبناني: نشارك بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، عن مشاركته بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية والأطراف المعنية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستنقذ البلاد من الفوضى.
وأضاف أن "حزب الله سيتابع دوره في حمل هموم الناس والعمل للإصلاح ومكافحة الفساد"، متعهدا بأن تمثيله في الحكومة المستقبلية سيكون فاعلاً".
وأوضح قاسم، أن "حزب الله هو جزء من الحكومة لأنه جزء من هذا الشعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعا وأوجاعهم محل معالجة".
وأكد أن "الوضع بعد الحراك الشعبي الأخير في لبنان يختلف عما كان قبله"، مشدداً على "ضرورة أن تكون مطالب المتظاهرين "حاضرة ومقدمة على أصحاب رؤوس الأموال".
وتابع قاسم، : "نحن اليوم، نعمل بكل دأب وسعي لوجوب أن تكون هذه الحكومة إنقاذية ومحطة تعطى من خلالها الفرصة كي لا يقع البلد في الفوضى، وهذه هي البداية".
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