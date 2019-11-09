مصدر امني: استمرار توافد اعداد كبيرة من المتظاهرين لساحة التحرير

افاد مصدر امني، السبت، باستمرار توافد اعداد كبيرة من المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك استمرارا لتوافد اعداد كبيرة من المتظاهرين الى ساحة التحرير".
وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بأن القوات الامنية سيطرت على ساحة الخلاني وسط بغداد.
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