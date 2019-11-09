مصدر امني: القوات الامنية تسيطر على ساحة الخلاني

افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامنية سيطرت على ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية سيطرت على ساحة الخلاني، مع استمرار الضرب المتقطع للقنابل المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين".

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ونفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، السبت، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير، معتبراً أن المتظاهرين هم مصدر قوة لتحقيق المطالب.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.