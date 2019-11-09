الجيش الأوكراني والانفصاليون ينسحبون من شرقي البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أن أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا بدأوا سحب قواتهم من قطاع أساسي على خط الجبهة شرقي البلاد، تمهيدا لعقد قمة سلام طال انتظارها.

وصرح المسؤول في الجيش الأوكراني بوجدان بوندار بأن "سحب القوات والأسلحة بدأ بين بلدتي بيتريفسكي وبوجدانيفكا".

وأوضح بوندار أنّه "بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة 12,00، يتوجب أن تكون القوات والمعدات قد اتخذت مواقعها الجديدة"، ما يعني انتهاء عملية الانسحاب. وسيتبع ذلك فترة من 25 يوما مخصصة لإزالة الألغام في المنطقة وتدمير خنادق وتحصينات.





ونقلت وكالة تاس الروسية عن المبعوث الروسي إلى مفاوضات السلام بوريس جريزلوف "الترحيب" بالعملية.

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بدأ الانسحاب بعد الساعة 12,00 (10,00 ت ج) بإطلاق كل من الجيش الأوكراني والانفصاليين قذيفتين مضيئتين، واحدة بيضاء ليؤكد كل طرف أنه مستعد للانسحاب، ثم خضراء ليعلن أنه بدأ الانسحاب.

وأمام مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يشرفون على العملية، بدأ جنود الطرفين التراجع بشكل نظامي. ويفترض أن يتراجع كل طرف لمسافة كيلومتر.





وتقع بلدتا بيتريفسكي وبوغدانيفكا، يسيطر الانفصاليون على الأولى وكييف على الثانية، على مقربة من "عاصمة" دونيتسك الانفصالية.

وجرت عمليتا انسحاب سابقا في يونيو/حزيران ثم في أكتوبر/تشرين الأول، فيما بات بالإمكان حالياً التطلع إلى تنفيذ انسحاب على كامل الجبهة الممتدة على أكثر من 400 كلم.

وأسفر النزاع في شرق أوكرانيا عن سقوط حوالي 13 ألف قتيل منذ اندلاعه قبل 5 سنوات بعد شهر من ضم روسيا شبه جزيرة القرم.