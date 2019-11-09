الأمن العراقي يسيطر على ساحة الخلاني وسط بغداد

ذكرت وسائل إعلام عراقية، السبت، أن قوات الأمن سيطرت على ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر امني قوله إن "الأمن سيطر على ساحة الخلاني، مع استمرار الضرب المتقطع للقنابل المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين".

كان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي نفى تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير، معتبراً أن المتظاهرين هم مصدر قوة لتحقيق المطالب.

وأعلنت مصادر طبية وأمنية عراقية، في وقت سابق، مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات في وسط العاصمة بغداد.

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وأشارت التقارير الميدانية إلى أن المتظاهرين القتلى سقطوا قرب ساحة التحرير، فضلا عن إصابة العشرات بسبب الغاز المسيل للدموع.

وتحركت تعزيزات من قوات مكافحة الشغب العراقية إلى المنطقة لتفريق المتظاهرين، فضلا عن وصول فرق من الدفاع المدني للسيطرة على حريق شب في ساحة الخلاني.

وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، أعلن السبت، إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشاكل في البلاد.

وقال رئيس البرلمان العراقي "سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين"، وجدد رفضه "استخدام العنف ضد المتظاهرين"، ومطالبا بحمايتهم.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.