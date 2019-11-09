مهاجرون ينتظرون عند الحدود مع المجر للانتقال الى الاتحاد الاوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أمضت أسورما عرب واسرتها أكثر من عامين في شمال صربيا لعبور السياج الشائك الذي أقامته المجر لقطع الطريق أمام المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي.

وعندما وافقت المجر في كانون الثاني/يناير على السماح للعائلة الأفغانية بدخول أراضيها لدرس طلبات اللجوء، كانت النتيجة محسومة مسبقا.

فوفقا لقانون جديد ترفض بودابست بشكل تلقائي ملفات الأشخاص الذين مروا عبر بلد "آمن" هو صربيا. ولهذا السبب أبعدت الأسرة إلى هذا البلد في البلقان.

والحدود التي تمر بسهول صربيا الخصبة كانت في أوج أزمة المهاجرين في 2015 ، الوجهة الرئيسية للهاربين من الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا سعيا لدخول أوروبا واضطروا إلى القيام برحلة طويلة عبر دول البلقان.

لكن المجر وضعت حدا لهذا الحلم عبر اقامة سياج على طول حدودها الجنوبية الممتدة 175 كلم. ومذاك لم تتوقف بودابست في ظل عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، عن تشديد قوانين الهجرة وسط خلاف متنام مع المؤسسات الأوروبية.

وقال جون يانغ العضو في المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في صربيا إن مفهوم "بلد العبور الآمن جديد وضعته السلطات المجرية". وأضاف "لا يفترض بنظام اللجوء أن يعمل على هذا الشكل".

في السنوات الأخيرة خفضت المجر عدد المهاجرين المسموح لهم بدخول أراضيها لطلب اللجوء. ولم يعد يسمح سوى لاسرتين أسبوعيا بدخول المجر من أصل 20 شخصا في اليوم.

ويصف المسؤول عن مخيم صربي ما يحصل بأنه نوع من "التعذيب النفسي". وينتظر المهاجرون سنوات قبل أن يتم "اختيارهم" ولا تلبث أحلامهم أن تتحطم.

وعندما سمح للأفغانية البالغة 36 عاما وأقاربها بدخول المجر نقلوا إلى مخيم "ترانزيت" هو كناية عن حاويات للنقل البحري محاطة بحاجز من الأسلاك الشائكة قرب الحدود.

وبعد أربعة أشهر لم تكن هذه التجربة الأوروبية موفقة بالنسبة اليها. وقالت وهي تبكي "لقد اقتادونا إلى الجانب الآخر من الحدود وتركونا في الغابة".

وصرحت لفرانس برس في مخيم صربي آخر شمال البلاد حيث تعيش "لم يسألونا عن المشاكل التي دفعتنا للمجيء إلى هنا، فقط سألوا من أين أتينا". وتابعت "كل شيء كان عبثيا".

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وانتقد المدافعون عن حقوق الانسان والاتحاد الأوروبي "منطقتي الترانزيت" في المجر بوصفهما "مركزي اعتقال". ودانت المفوضية الأوروبية "رفض السلطات المجرية تقديم الطعام".

وأكدت الأفغانية أنها حرمت وزوجها من الطعام لثلاثة أيام بعد رفض طلب اللجوء.

أمهلت المفوضية الأوروبية بودابست حتى العاشر من الجاري لتقديم ايضاحات حول الظروف السائدة تلك المخيمات قبل رفع الملف الى محكمة العدل الاوروبية.

وتخلت الافغانية عن حلمها المجري وقررت الانضمام الى المهاجرين الذين سلكوا في السنوات الماضية الطريق غربا الى كرواتيا.

وهذا يعني أن عليهم عبور البوسنة، البلد الجبلي الفقير الذي لا يملك البنى التحتية المناسبة للاستقبال، حيث يرغم كثيرون على النوم تحت الخيم في ظروف صحية مزرية او في منازل مهجورة.

والامتحان التالي هو خداع الشرطة الكرواتية على الحدود. وأكد مهاجرون انهم تعرضوا للضرب او السرقة على يد ضباط كروات وهو ما نفته زغرب.

وأوقفت الشرطة الكرواتية اسورما واصغر اولادها اثناء محاولتها الأخيرة لمغادرة صربيا. ونجحت ابنتها البكر وزوجها في العبور والوصول الى المانيا حيث ينتظران تقديم طلب لجوء.

وتحاول ايجاد مخرج لمغادرة صربيا حيث تقيم مع ولديها الاخرين ورضيعها الذي يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي وعاهة خلقية.

وبعد كل هذا الانتظار، أصبحت تفقد الأمل. وتقول "كأن الحزن ألقى بثقله على جسدي. انا في السادسة والثلاثين لكنني اشعر بان عمري 200 عام".