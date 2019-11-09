إيران ترهب وكالة الطاقة الذرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق، بسبب المشكلات التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن الوكالة الدولية أعلنت أنها اكتشفت أدلة على وجود مواد نووية محتملة لم يتم الإعلان عنها في إيران، ولم تقدم إيران تفسيرا منطقيا للمواد التي تم اكتشافها، ويتعين عليها أن توضح من أين جاءت تلك المواد وأين هي الآن؟

ونقلت بلومبرج عن بومبيو قوله في البيان «لقد علمنا في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن إيران احتجزت مفتشا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. هذا أمر مشين وعمل ترهيبي لا مبرر له».

Advertisements

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تدعو إيران إلى «حل كل مشكلاتها المفتوحة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية خبر منع دخول إحدى مفتشات الوكالة الدولية إلى موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الأسبوع الماضي، بسبب التخوف من احتمال اصطحاب المفتشة لمواد «مشبوهة».

وذكرت الوكالة أن أجهزة التفتيش أظهرت علامات إنذار لدى دخول المفتشة لموقع «نطنز»، ولذلك تم منع دخولها إلى الموقع، وتم إبلاغ الوكالة الدولية بالأمر، كما أعلنت إيران للوكالة الدولية أن تصريح المفتشة أصبح ملغيا، وجاء في بيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن المفتشة لم تواصل مهامها في إيران، وغادرت الأراضي الإيرانية عائدة إلى فيينا.

يذكر أن إيران تقترب من أزمة نووية جديدة، بسبب عدم تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية الذين يحققون في عينات مشعة تم اكتشافها في موقع حددته إسرائيل.