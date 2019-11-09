افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "عشرات الآلاف احتشدوا في ​حديقة​ عامة في ​هونغ كونغ​ حدادا على طالب قضى خلال ​اشتباكات​ وقعت مؤخرا، في حين أوقفت ​الشرطة​ مجموعة من النواب المؤيدين لتعزيز الديموقراطية مما فاقم ​الأزمة​ السياسية التي تشهدها المدينة". ويشهد المركز المالي العالمي منذ نحو خمسة أشهر ​احتجاجات​ حاشدة للمطالبة بتعزيز الديمقراطية تخللتها أعمال عنف.

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كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة حاشدة في هونغ كونغ احتجاجا على مقتل متظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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