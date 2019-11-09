سانا: الجيش السوري حرر قرية أم شعيفة بريف مدينة رأس العين من الجيش التركي

افادت وكالة "سانا" بأن "وحدات ​الجيش السوري​ تمكنت من تحرير قرية أم شعيفة بريف مدينة ​رأس العين​ في ​ريف الحسكة​ الشمالي الغربي من قوات ​الجيش التركي​ والمسلحين التابعين لهها ولاحقتهم باتجاه قرية المحمودية بالريف ذاته".

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