بزي: على الجميع تحمل المسؤولية ومنع البلاد من الانهيار

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ جميع اللبنانيين بتحمل المسؤولية في حماية الاستقرار ومنع البلاد من الانهيار لان اللحظة السياسية الضاغطة هذه من تاريخ لبنان السياسي تتطلب ارتقاء في منسوب الوعي والحكمة والواقعية السياسية وليس عنجهية أو مكابرة أو إنكارًا في طريقة التعاطي مع المشهد الراهن.

وفي تصريح له، نوه بزي بدعوة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى جلسة تشريعية الثلاثاء القادم يتضمن جدول اعمالها سلسلة من المشاريع والاقتراحات القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإنشاء محكمة للجرائم المالية والعفو العام ورفع ​السرية المصرفية​ وضمان ​الشيخوخة​ اضافة الى استكمال مناقشة اقتراح ​قانون الانتخابات​ النيابية المقدم من كتلة التنمية والتحرير بإعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية.