غسان جوزيف الخوري: لا علاقة لأي سياسي بـ"مارينا ضبيه"

أكد غسان جوزف الخوري، في بيان، أن لا علاقة للرئيس السابق ​أمين الجميل​ ولا لأي سياسي غيره بـ"مارينا ضبيه"، التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية حصراً ويعود استثمارها لأبناء جوزق الخوري لمدة 25 سنة.

وأوضح أن أرض مشروع "مارينا الضبيه" مملوك بنسبة تفوق الـ70% لصالح ​الدولة اللبنانية​، والأملاك التابعة لأبناء جوزف الخوري (330000 متر مربع) نسبتها أقل من 30% كبدل تعهد ردم مساحة 1040000 متراً مربعاً على حساب المتعهد لصالح الدولة من دون تكبيد ​الخزينة اللبنانية​ أية تكاليف.