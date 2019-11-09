غسان جوزيف الخوري: لا علاقة لأي سياسي بـ"مارينا ضبيه"

أكد غسان جوزف الخوري، في بيان، أن لا علاقة للرئيس السابق أمين الجميل ولا لأي سياسي غيره بـ"مارينا ضبيه"، التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية حصراً ويعود استثمارها لأبناء جوزق الخوري لمدة 25 سنة.
وأوضح أن أرض مشروع "مارينا الضبيه" مملوك بنسبة تفوق الـ70% لصالح الدولة اللبنانية، والأملاك التابعة لأبناء جوزف الخوري (330000 متر مربع) نسبتها أقل من 30% كبدل تعهد ردم مساحة 1040000 متراً مربعاً على حساب المتعهد لصالح الدولة من دون تكبيد الخزينة اللبنانية أية تكاليف.
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