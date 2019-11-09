فوج اطفاء بيروت يساند الدفاع المدني باخماد حريق بلدة الدبيه الشوفيه

أفادت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، انه بناءً لتوجيهات ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ يقوم ​فوج اطفاء مدينة بيروت​ بقيادة قائد الفوج العقيد الركن نبيل خنكرلي بمساندة ​الدفاع المدني​ في اخماد الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في الاحراج المحيطة ب​جامعة بيروت العربية​ في ​الدبية​ الشوفية.

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