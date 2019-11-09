شربل: أميركا تريد من الحريري تأليف حكومة من دون حزب الله

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ ان "​الحكومة​ ستبصر النور قريبا وخلال اسبوعين من تحديد موعد الاستشارات سيتم تأليفها"، مشيرا الى ان "الحراك في الشارع فرض رأيه واسقط الحكومة وهذا حصل لاول مرة في ​تاريخ لبنان​".

وفي حديث تلفزيوني راى شربل ان "استقالة الحكومة كانت ضرورية ولكن هي بحاجة لخطوات اضافية حتى تكون صدمة ايجابية"، متمنيا "على رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ان يقبل بتكليفه ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة".

واوضح شربل ان "الحريري خسر من شعبيته في الحراك الاخير وهو اليوم في وضع محرج داخليا وخارجيا"، مؤكدا ان "الجانب الاميركي و​دول الخليج​ يريدون من الحريري تأليف حكومة مستقلة عن كل الاحزاب وضمنا من دون ​حزب الله​".