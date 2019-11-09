شربل: أميركا تريد من الحريري تأليف حكومة من دون حزب الله

أكد الوزير السابق مروان شربل ان "الحكومة ستبصر النور قريبا وخلال اسبوعين من تحديد موعد الاستشارات سيتم تأليفها"، مشيرا الى ان "الحراك في الشارع فرض رأيه واسقط الحكومة وهذا حصل لاول مرة في تاريخ لبنان".
وفي حديث تلفزيوني راى شربل ان "استقالة الحكومة كانت ضرورية ولكن هي بحاجة لخطوات اضافية حتى تكون صدمة ايجابية"، متمنيا "على رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ان يقبل بتكليفه لتشكيل الحكومة المقبلة".
واوضح شربل ان "الحريري خسر من شعبيته في الحراك الاخير وهو اليوم في وضع محرج داخليا وخارجيا"، مؤكدا ان "الجانب الاميركي ودول الخليج يريدون من الحريري تأليف حكومة مستقلة عن كل الاحزاب وضمنا من دون حزب الله".
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