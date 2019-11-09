النشرة: المصارف ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء بشكل اعتيادي

افادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​قصر بعبدا​ بأن "​المصارف​ ستفتح ابوابها يوم الثلاثاء بشكل اعتيادي". وانتهى قبل قليل الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

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