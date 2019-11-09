الحوثي: الارتياح الأميركي والإسرائيلي لما يحدث في العراق ولبنان يكشف طبيعة الموقف

اعتبر قائد حركة أنصار الله السيد ​عبد الملك الحوثي​ أن "الارتياح الأميركي والإسرائيلي لما يحدث في ​العراق​ و​لبنان​ يكشف طبيعة الموقف"، مشيرا الى ان "قوى الاستكبار تسخر كل إمكاناتها في سبيل تعزيز سيطرتها على الشعوب وتعتمد على التضليل وتقويض القيم والأخلاق".

وفي كلمة له بمناسبة ​المولد النبوي​ الشريف، دعا الحوثي الى "تعزيز ​الاستقلال​ الحقيقي على المستوى الثقافي والفكري والاقتصادي"، محذرا "​الشباب​ من حالة الفوضى في التلقي الإعلامي على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ووسائل الإعلام".