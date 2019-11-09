الحوثي: الارتياح الأميركي والإسرائيلي لما يحدث في العراق ولبنان يكشف طبيعة الموقف

اعتبر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن "الارتياح الأميركي والإسرائيلي لما يحدث في العراق ولبنان يكشف طبيعة الموقف"، مشيرا الى ان "قوى الاستكبار تسخر كل إمكاناتها في سبيل تعزيز سيطرتها على الشعوب وتعتمد على التضليل وتقويض القيم والأخلاق".
وفي كلمة له بمناسبة المولد النبوي الشريف، دعا الحوثي الى "تعزيز الاستقلال الحقيقي على المستوى الثقافي والفكري والاقتصادي"، محذرا "الشباب من حالة الفوضى في التلقي الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".
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