خواجة: قبل البحث بالإنتخابات المبكرة يجب البحث في قانون الانتخاب

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​، في حديث تلفزيوني، أن الإقتراحات الموضوعة على جدول أعمال الجلسة العامة تفتح الباب أمام عملية إصلاح حقيقية في البلاد، مشيراً إلى أن واجب النواب دراسة الاقتراحات والتشريع بما يخدم مصلحة البنانيين.

ورأى خواجة أنه قبل الحديث عن ​الانتخابات النيابية​ المبكرة يجب البحث عن قانون الإنتخاب الجديد، لافتاً إلى أن كتلة "التنمية والتحرير" كانت قد سبقت ​الحراك الشعبي​ في الشارع، في تقديم إقتراح لقانون إنتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة على أساس النسبية.