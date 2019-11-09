مسيرة راجلة ووقفة احتجاجية لأهالي جبل محسن

نفذ أهالي جبل محسن في طرابلس، مسيرة راجلة، جابت عددا من الشوارع وشارك فيها رجال ونساء وشبان وشابات ومعلمات ومعلمون وطلاب وطالبات.
وعند حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا، توجهوا معا إلى مستديرة الرابية في جبل محسن، بمواكبة الجيش، حيث نفذوا وقفة احتجاجية، مسجلين مواقف تضامنية "مع جميع الأشقاء من أبناء الوطن".
وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية واللافتات التي تطالب بـ"الحقوق المسلوبة"، و"رفع الجوع والحرمان عن كواهل المواطنين".
وفي الختام، توجه عدد منهم إلى ساحة عبد الحميد كرامي "النور" للمشاركة في فعاليات الساحة لهذه الليلة.
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