أبو شقرا: الاتصالات قائمة ومشكلة المحروقات ممكن أن تحل في وقت قريب جداً

أكد ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في حديث تلفزيوني، أن الاتصالات قائمة ومشكلة المحروقات ممكن أن تحل في وقت قريب جداً، لافتاً إلى أن الدولة مسؤولة عن الأزمة الراهنة وليس أصحاب المحطات.
وأوضح أبو شقرا أن أصحاب المحطات لا يستطيعون تأمين الدولار الأميركي، في حين أن الشركات ترفض البيع بالليرة اللبناية.
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