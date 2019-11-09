التوقيع على اتفاقية للتعاون الثقافي بين فاس وقرطبة للنهوض بالروافد التراثية

وقعت “مؤسسة لسان الدين ابن الخطيب للدراسات وحوار الثقافات” بفاس، والأكاديمية الملكية للعلوم والآداب والفنون الجميلة بقرطبة، على اتفاقية للتعاون الثقافي.

وتم التوقيع عليها على هامش أشغال الملتقى الدولي “لقاء الثقافة المشتركة بين مدينتي فاس وقرطبة”، الذي اختتم مساء اليوم بمدينة قرطبة (جهة الأندلس).

وتهدف الانفاقية، إلى تكثيف علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، خاصة في المجال الثقافي، من خلال تسطير برامج ثقافية وفنية وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات في ميدان البحث العلمي.

ويلتزم الجانبان بمقتضى الاتفاقية، بتكثيف وتنويع علاقات التعاون في الميدان الثقافي، ووضع برامج مشتركة للنهوض بالمكونات الثقافية والروافد التراثية بمختلف تعبيراتها الفنية التي تميز مدينتي فاس وقرطة، إلى جانب دعم وتعزيز مجال البحث العلمي والأكاديمي بالمدينتين.