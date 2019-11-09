بني ملال.. حجز أدوية مجهولة المصدر تباع في سوق أسبوعي!

تمكنت السلطات المختصة أمس الجمعة، من حجز كمية كبير من الأدوية البيطرية المجهولة المصدر، لدى تاجر وسط السوق الأسبوعي بمنطقة “تاكزيرت”، بإقليم بني ملال.

ووفق مصادر “اليوم 24″، فإن لجنة مختلطة تتكون من المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، وبعض رجال السلطة المحلية، كانوا في مهمة استطلاعية بالسوق الأسبوعي.

ورصدت اللجنة داخل السوق الأسبوعي لجماعة “تاكزيرت”، شخصا يعرض مجموعة من الأدوية البيطرية المجهولة المصدر، التي تم الحجز عليها.

وأشار المصدر ذاته، أن العملية مكنت من حجز مجموعة من الحقن، و أزيد من 47 وحدة من مضادات الطفيليات الداخلية والخارجية والمضادات الحيوية، على شاكلة جرعات.

وتم إيقاف البائع، والاستماع إليه في محضر رسمي لمعرفة مصدر الأدوية، وتتم التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.