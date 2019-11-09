بني ملال.. مريض يضرم النار بإحدى غرف مستشفى الأمراض العقلية

أقدم مريض نفسي صباح اليوم السبت، على إضرام النار بمرقده داخل قسم الأمراض العقلية بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

وحسب مصدر تحدث لـ”اليوم 24″، فقد تسبب إضرام النار بغرفة مريض، في حروق خطيرة من الدرجة الثانية للمريض، ما تتطلب نقله على وجه السرعة لقسم الإنعاش لتقلي العلاج.

وأضاف المصدر ذاته، أن حالة إستنفار حدثت صباح اليوم، لمختلف مصالح السلطات المحلية، التي حلت بعين المكان، حيث تم إخماد النيران تفاديا لانتقالها إلى باقي أرجاء القسم، وتم فتح تحقيق حول الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وعرف قسم الأمراض النفسية بالمستشفى الجهوي ببني ملال، الشهر الماضي احتجاجات للممرضين، بعد وفاة مريض، ويحتج الممرضون على ما يعتبرونه ظروفا سيئة للعمل.