تمكن نادي تشلسي من الفوز على ضيفه كريستال بالاس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، لحساب منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
فبعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح “البلوز” في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 52 من افتتاح حصة التسجيل، بواسطة تامي أبرهام، الذي رفع رصيده للهدف العاشر محتلا صدارة الهدافين مناصفة مع جيمي ڤاردي لاعب ليستر.
وأضاف الشاب الأمريكي كريستيان بوليسيتش، ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 79، لتعلن صافرة مايك دين حكم المواجهة عن نهايتها بفوز تشلسي بثنائية نظيفة.
ومكن هذا الفوز الثمين، الفريق اللندني من الانفراد مؤقتا بوصافة “البريمرليغ”، بعدما رفع رصيده للنقطة 26، متقدما بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، الذي تنتظره مباراة قوية غدا الأحد أمام مضيفه ليفربول صاحب الصدارة، بينما تجمد مجموع نقاط كريستال بالاس عند النقطة 15، ليتراجع للمركز التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر هزم كريستال بالاس بثنائية نظيفة.. تشلسي ينفرد مؤقتا بوصافة “البريمرليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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