بعد أمسيته التاريخية في دوري الأبطال.. حكيمي يطمح لمواصلة توهجه في “البوندسليغا” أمام بايرن

تتجه أنظار عشاق الدوري الألماني، مساء اليوم السبت، إلى ملعب “أليانز أرينا” معقل نادي نايرن ميونخ، الذي سيستضيف خلاله البافاري غريمه بروسيا دورتموند، لحساب مباريات الأسبوع الحادي عشر من “البوندسليغا”.

ويمر البايرن بأزمة نتائج في الفترة الماضية، كانت آخرها الخسارة الثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام ضيفه إينتراخت فرانكفورت، في مسابقة الدوري، والتي عجلت بإقالة الكرواتي نبكو كوفاتش مدرب الفريق.

ويتطلع الفريق الأصفر،، إلى استغلال الوضعية الحالية لغريمه، مقابل معنوياته المرتفعة، من أجل العودة بثلاث نقاط ثمينة من “أليانز أرينا”.

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ويعول أنصار دورتموند على الدولي المغربي أشرف حكيمي، لتحقيق أول فوز على البايرن بميدانه منذ عام 2014، عندما تفوقوا على غريمهم بثلاثية نظيفة.

وظهر حكيمي بثوب المنقذ لفريقه في عدة مباريات، آخرها “الريمونتادا” التاريخية الثلاثاء الماضي، أمام ضيفه انتر ميلان الإيطالي، برسم رابع جولات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوربا، حيث وقع اللاعب المغربي ثنائية ساهمت في فوز زملائه بثلاثة أهداف لاثنين، بعدما كانوا متأخرين بهدفين دون رد.

وأثنى السويسري لوسيان فافر، مدرب بروسيا دورتموند على الأداء الهجومي لحكيمي، قائلا: “إنه يميل دائما للهجوم”، وهو ما اعتبرته الصحافة الألمانية بمثابة تلميح من فافر، عن إمكانية توظيف صاحب 21 عاما في الجناح الأيمن أمام بايرن، واستغلال سرعته الكبيرة في هذا الجانب.