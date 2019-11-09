تشيلسي يحقق فوزا سادسا على التوالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق تشيلسي الفوز على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 26 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

مجريات المباراة:

دخل تشيلسي في أجواء المباراة سريعًا، عبر عرضية من قبل جيمس على الجانب الأيمن في الدقيقة الثانية، كادت أن تغالط الحارس جوايتا، قبل أن يخرجها الأخير إلى ركلة ركنية.

وحاول بوليسيتش في الدقيقة السابعة، الاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 12، تلقى بوليسيتش تمريرة مميزة من ويليان داخل منطقة الجزاء، وراوغ وسدد كرة أرضية تصدى لها حارس كريستال بالاس ببراعة.

وكاد ويليان أن يفتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 14، من مخالفة أمام منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته مرت إلى جوار القائم.

ولم يشكل كريستال بالاس أي خطورة على المرمى في أول 20 دقيقة، حيث وصل استحواذ تشيلسي على الكرة إلى 72%.

ومن مخالفة أخرى على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23، سدد إيمرسون كرة مرت بجوار القائم أيضًا.

وهدأت المباراة وارتقى بوليسيتش لعرضية كانتي وسدد رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 52، بعدما مرر ويليان كرة مميزة لأبراهام لينفرد بالمرمى، ويسدد كرة أرضية زاحفة سكنت شباك الحارس جوايتا.

وتلاعب بوليسيتش بدفاع كريستال بالاس في الدقيقة 58، مسددًا بعدها كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أخرجها جوايتا إلى ركلة ركنية.

وواصل تشيلسي مسلسل إهدار الفرص عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 66 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة مرة أخرى.

وكاد تومكينز أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 70، بعدما تلقى عرضية من مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم بقليل.

وأجرى فرانك لامبارد، التبديل الأول لتشيلسي في الدقيقة 73 بخروج أبراهام ونزول باتشواي بدلًا منه.

وأطلق بوليسيتش، رصاصة الرحمة على كريستال بالاس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعدما تابع تسديدة من قبل باتشواي، ليسكن الكرة برأسه داخل الشباك.

ومباشرة أجرى لامبارد التبديل الثاني بخروج بوليسيتش ونزول كالوم هودسون أودوي.

وحاول البديل ماكارثي تقليص الفارق، بتسديدة في الدقيقة 86 من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها كيبا بنجاح.

وأجرى لامبارد التبديل الأخير في الدقيقة 87 بخروج مونت ونزول جيلمور، وبعدها توغل أودوي حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء، مسددًا كرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سدد ويليان مخالفة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.