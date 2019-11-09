ماذا قال رئيس برشلونة عن المدرب فالفيردي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس فريق برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، ألمح إلى عدم وجود نية لرحيل المدرب إرنستو فالفيردي.

وترددت الشكوك حول مستقبل فالفيردي بعد تراجع نتائج برشلونة على المستويين المحلي والأوروبي، بالخسارة 1-3 أمام ليفانتي في الليغا، والتعادل السلبي أمام سلافيا براغ في دوري الأبطال.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "إرنستو فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة الفريق الكاتالوني في هذه الفترة الانتقالية".

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وأضاف رئيس النادي "لقد أحضرنا هذا الموسم لاعبين شباب يجب أن يساعدونا في عبور تلك المرحلة".

وتابع "نؤمن بأن فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة هذا المزيج الذي يضم مجموعة ناجحة من اللاعبين مع شباب واعدين".

وأتم "فالفيردي هو الشخص القادر على إنشاء هذا الرابط، لتشكيل مجموعة جديدة تستكمل مسيرة برشلونة".