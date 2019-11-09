صراع يتجدد: غوارديولا يتطلع لكسر تفوق كلوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة القمة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي المقررة غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعج تاريخ مدربي الفريقين، الألماني يورغن كلوب والإسباني بيب غوارديولا، بالكثير من المواجهات المميزة والتي بدأت في الدوري الألماني ووصلت إلى الدوري الإنجليزي الآن.

وتواجه الثنائي في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها غوارديولا الانتصار في 7 مباريات وتعادل في لقاءين وخسر 8 مواجهات أخرى.

وبالنظر إلى مواجهات الثنائي في المسابقات الألمانية عندما كان غوارديولا مدربًا لبايرن ميونخ وكلوب مدربًا لبوروسيا دورتموند، تواجه الثنائي في 8 مباريات.

وفي تلك المباريات حقق غوارديولا الانتصار في 4 لقاءات مقابل 4 انتصارات أيضًا لكلوب.

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وبعد تولي غوارديولا تدريب مانشستر سيتي، وإشراف كلوب على ليفربول، تواجه الثنائي في 9 مباريات، حقق خلالها المدرب الإسباني الفوز في 3 مباريات وخسر في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

وبالنظر إلى سجل نتائج غوارديولا أمام ليفربول، فخاض المدرب الإسباني 9 مباريات، حقق خلالها الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاءين وخسر 4 مواجهات أخرى، وسيسمح له الفوز في مواجهة الغد بمعادلة الكفة أمام غريميه الريدز ومدربه كلوب.

وبدوره يملك كلوب سجل نتائج أفضل أمام مانشستر سيتي، حيث خاض 14 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مواجهات.

ومن بين تلك المباريات الـ14، هناك مباراتين خاضهما كلوب أمام السيتي عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند، حقق خلالهما الانتصار في لقاء والتعادل في آخر.