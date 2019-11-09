اخبار العالم

مركز الملك سلمان يدشن اليوم تسليم ادوية ومستلزمات طبية لمستشفيات العاصمة عدن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن اليوم تسليم ادوية ومستلزمات طبية لمستشفيات العاصمة عدن والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019

دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية صباح اليوم عملية تسليم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات العاصمة المؤقتة عدن .

 

وأوضح مديرمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية / صالح الذيباني ان عملية تسليم شحنة أدوية لمستشفيات مدينة عدن والتي تقدر ب( ١٠٢ ) طن و٣٨٠ كيلو من الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الفشل الكلوي تأتي  ضمن برنامج اعمال المساعدة والاغاثة لابناء الشعب اليمني .كتجسيد اخوي على حرص قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير في دعم ابناء الشعب اليمني الشقيق في جميع المجالات، خصوصا القطاع الصحي .

 

وأكد استمرار الدعم في الايام القادمة لتخفيف معانات المواطنين اليمنين في جميع المحافظات ومنها العاصمة عدن .

 

الى ذلك، اشاد جمال بلفقيه مستشار وزارة الادارة المحلية ومنسق اللجنة العليا للاغاثة بدور مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لبلادنا في المجالات الاغاثية والانسانية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات الاخرى .

Advertisements

 

فيما أشارت مديرعام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتور، سعاد الميسري إلى اهمية شحنات الدعم المقدمة من الاشقاء في مركز الملك سلمان  على متن ست قاطرات محملة بالمستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الفشل الكلوي في مستشفيات مدينة عدن والذي سبقها في الايام الماضية ايضا تسلم شحنة ادوية لعدد من المحافظات اليمنية والتي ستعمل على تخفيف معانات المرضى  من  المواطنين  خصوصا مرضى غسيل الفشل الكلوي .

6c1bf4de9c.jpg

 

deda6a9f30.jpg

 

7d07a1c22f.jpg

 

783a598d6c.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يدشن اليوم تسليم ادوية ومستلزمات طبية لمستشفيات العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا