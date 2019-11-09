اليمن.. قيادي حوثي يعتدي على موظفين بإب رفضوا تسليمه جبايات مالية

السبت 9 نوفمبر 2019

اعتدى قيادي حوثي على عدد من الموظفين بأحد المكاتب بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا الحوثية والتي تحكم قبضتها على المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "النوعة" والمعين من قبل المليشيا الحوثية وكيلا لمحافظة إب اعتدى بالضرب المبرح على موظفي جمارك السيارات الذين يعملون في عدد من الغرف بالأستاد الرياضي بمدينة إب.

Advertisements

وتحدثت مصادر مطلعة أن القيادي "النوعة" قام بتكسير الكمبيوترات وطرد الموظفين بعد الإعتداء عليهم، لعدم إعطائهم حصته من المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من جمركة السيارات.

ويتهم القيادي الحوثي "النوعة" بسلسلة من الجرائم والإنتهاكات بعدد من البلدات بمحافظة إب.

ويتعرض الأهالي بمحافظة إب منذ أكثر من حمس سنوات لإنتهاكات واسعة في مجال الحقوق والحريات العامة والخاصة وسط غياب أي دور للجهات الحقوقية والإنسانية للحد من تلك الجرائم، والتي بلغت أكثر من 14 ألف انتهاك وجريمة منذ منتصف أكتوبر 2014م بحسب تقارير محلية وحقوقية.