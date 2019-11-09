شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إحباط عملية تهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 بثت القوات المشتركة تسجيلا مصورا يظهر عملية إحباط تهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

ووزعت القوات المشتركة في الساحل الغربي مشاهد توثيقية للعملية النوعية التي نفذتها قوات خفر السواحل التابعة للقوات المشتركة بنجاح واحترافية. Advertisements واسفرت عن إحباط عملية تهريب لمواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً. وتكشف المشاهد تفاصيل عملية الرصد والمتابعة والسيطرة على المركب وطاقم البحارة، بالإضافة إلى تفاصيل ومعلومات مهمة حول العملية .

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